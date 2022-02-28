Обстріл житлового будинку в Харкові – розпочато кримінальне провадження

В Офісі генпрокурора розповіли, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обстріл житлового будинку у Харкова.

Олег Синьогубов – голова місцевої ОДА – заявив: те, що Росія робить у Харкові, – геноцид українського народу. В епіцентрі ворожого вогню опиняються житлові райони.

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Правоохоронці вже проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Деталі від слідства

Ворожий снаряд залетів у вікно квартири, де перебувала мешканка. Жінці відірвало ногу. Постраждалу госпіталізували до міської клінічної лікарні швидкої. На жаль, жінка померла.

Під час виїзду слідчо-оперативної групи на місце події за цією адресою потрапили ще два снаряди, від яких пошкоджено газопровід, службове авто та відбулося загоряння автомобілів цивільних осіб,

– мовиться у повідомленні.

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