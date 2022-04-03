Окупанти послаблюють свої позиції в районі Ізюма та концентрують сили в напрямку Донбасу

Найгарячіше на Харківщині – на Ізюмському напрямку. Проте зараз позиції росіян тут значно вразливіші, адже вони концентруються на Донецькому напрямку.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що поблизу Ізюма ЗСУ ведуть активні бої

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Оборонні позиції ворога стали вразливішими

При цьому оборонні позиції ворога біля Ізюма зараз більш вразливі, оскільки сили Росії концентрують в напрямку Донбасу,

– пояснив Синєгубов.

Наразі в Ізюмському районі намагаються евакуювати населення – аби уникнути можливих наслідків бойових дій.

Росіяни завдали понад 20 ударів з артилерії

Лише за минулу добу росіяни понад 20 разів обстріляли райони Харкова з артилерії. Синєгубов зауважив: бойової авіації не спостерігають, проте противник веде активну повітряну розвідку.

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