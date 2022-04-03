Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что вблизи Изюма ВСУ ведут активные бои

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Оборонительные позиции врага стали более уязвимыми

При этом оборонительные позиции врага возле Изюма сейчас более уязвимы, поскольку силы России концентрируют в направлении Донбасса.

– объяснил Синегубов.

Сейчас в Изюмском районе пытаются эвакуировать население, чтобы избежать возможных последствий боевых действий.

Россияне нанесли больше 20 ударов из артиллерии

Только за минувшие сутки россияне больше 20 раз обстреляли районы Харькова из артиллерии. Синегубов заметил: боевой авиации не наблюдают, однако противник ведет активную воздушную разведку.

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