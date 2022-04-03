О катастрофической ситуации в Изюме рассказал заместитель мэра Владимир Мацокин. В городе сейчас нет ни воды, ни электричества, ни тепла.
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Оккупанты связывались с мэром Марченком
Они (оккупанты – 24 канал) связывались с Изюмским городским головой Валерием Марченко. Это был стандартный набор фраз о том, что им нужно пройти город, что они ничего не будут трогать, потому что они преследуют свои фантастически-шизофренические "цели денацификации и демилитаризации",
– объяснил Мацокин.
Марченко ответил врагам четко: он – избранный гражданами Украины мэр и таким и останется. Мэр объяснил, что он не уполномочен принимать решение кого-то "пропускать".
Информацию о городе передали коллаборанты
Люди, которым удалось выехать из Изюма, рассказали, что у врагов есть информация об участниках АТО и ООС, органах местного самоуправления, бойцах теробороны. Эти данные оккупантам передали коллаборанты.
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