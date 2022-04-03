Про катастрофічну ситуацію в Ізюмі розповів заступник мера Володимир Мацокін. У місті зараз немає ані води, ані електрики, ані тепла.
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Окупанти зв'язувались з мером Марченком
Вони (окупанти – 24 канал) зв'язувалися з Ізюмським міським головою Валерієм Марченком. Це був стандартний набір фраз про те, що їм треба пройти місто, що вони нічого не чіпатимуть, бо вони переслідують ці свої фантастично-шизофренічні "цілі денацифікації та демілітаризації",
– пояснив Мацокін.
Марченко відповів ворогам чітко: він – обраний громадянами України мер і таким і залишиться. Міський голова пояснив, що він не уповноважений ухвалювати рішення когось "пропускати".
Інформацію про місто передали колаборанти
Люди, яким вдалось виїхати з Ізюма, розповіли, що у ворогів є інформація про учасників АТО та ООС, органи місцевого самоврядування, бійців тероборони. Ці дані окупантам передали колаборанти.
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