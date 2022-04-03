Там окупанти намагаються проводити розвідку, часто використовують безпілотні літальні апарати. Тим часом на Донецькому напрямку росіяни значно активніші.

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Минулої доби, 2 квітня, вороги обстрілювали деякі підрозділи Збройних Сил України й намагались подоводити штурмові дії на окремих напрямках.

Куди Росія перекинула основні зусилля

Основні зусилля окупанти зосередили на населених пунктах Рубіжне та Попасна – вони дуже прагнули їх захопити. Також "рашисти" готувались наступати на Сєвєродонецьк.

Окрім цього, росіяни вкотре намагалися встановити повний контроль над Маріуполем та виходах до Вугледару й Мар’їнки. Завдяки діям наших ЗСУ вороги не досягли успіху.

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