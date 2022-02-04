Оштрафували на 160 тисяч: у Харкові підприємці поплатилися за рекламу російською мовою

Держпродспоживслужба оштрафувала підприємців Харкова на 160 тисяч гривень. Усе через рекламу мовою країни-агресора.

Про це стало відомо з відповіді Харківського управління Держпродспоживслужби на запит волонтерської ініціативи "Мова. Харків". Службовці зазначили, що постійно контролюють, яку зовнішню рекламу розміщують по місту.

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Штраф за російську мову

Станом на 1 лютого в управлінні виявили 64 порушення по Харкову. У 57 випадках за рекламу російською мовою наклали штраф.

Загалом, підприємці Харкова змушені заплатити 160 тисяч гривень за порушення закону. Їм також видали приписи про те, щоб змінили рекламу відповідно до законодавства.



За рекламу російською виписали штрафів на 160 тисяч / Фото з телеграму "Мова. Харків"

У Держпродспоживслужбі підкреслили, що до їхніх обов’язків не входить перевірка виконання їхніх же приписів. Однак, якщо рекламу з порушенням виявлять вдруге, це стане підставою для звернення до суду.

Зміни до мовного закону

У липні 2019 року набув чинності мовний закон в Україні. Він забезпечує функціонування української мови як державної.

За 2 роки до мовного закону внесли зміни. Нововведення передбачають, що друковані видання в Україні мають перейти на державну мову.



Сфери, де українська мова є обов'язковою / Інфографіка 24 каналу

За порушення законодавства, власників газет та журналів штрафуватимуть. Водночас, зміни до закону не стосуються примірників, що видаються мовами корінних народів України, англійською або офіційною мовою Євросоюзу до 16 липня 2024 року.

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