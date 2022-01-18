Про це в ефірі одного з харківських радіо розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Загалом на Харківщині зафіксували 339 звернень.
До теми Української буде більше: почали діяти нові норми мовного закону
Порушення мовного закону
Мешканці Харкова і області жалілися на численні порушення в інтернет-магазинах та в закладах громадського харчування. За словами Тараса Кременя, найбільше грішили саме інтернет-магазини Харківщини.
На відсутність україномовної версії сайтів надійшла п'ята частина скарг. Ще 88 разів пожалілися на обслуговування в ресторанах й інших закладах харчування недержавною мовою.
Низка скарг стосувалася вивісок іноземною мовою. Обурювало жителів Харкова й області те, як спілкуються місцеві депутати та співробітники органів державної влади – щодо них зареєстрували 43 звернення.
Десять порушень було у сфері охорони здоров'я. Ще 9 разів поскаржилися на мову спілкування працівників правоохоронних органів.
Харківська мовна програма
Депутати Харківської облради погодили обласну мовну програму у листопаді 2021 року. Вона передбачає ряд комплексних заходів до 2025 року щодо забезпечення розвитку української мови на Харківщині.
За словами Тараса Кременя, аналогічну програму планують ухвалити й на рівні Харкова. Зазвичай, на звернення мовних омбудсменів порушники реагують та виправляють помилки.
Сфери, де українська мова є обов'язковою / Інфографіка 24 каналу
Друковані медіа змінять мову
Усі друковані російськомовні видання в Україні мусять перейти на державну мову. Від 16 січня набули чинності нові норми мовного закону, які передбачають обов'язковий тираж українською.
Лише українська або російська та українська версії журналів і газет повинні виходити в один день з однаковою назвою, змістом та обсягом. Для переходу видавці мали понад 2,5 роки.
За порушення законодавства, власників газет та журналів штрафуватимуть. Водночас, зміни до закону не стосуються примірників, що видаються:
- мовами корінних народів України;
- англійською;
- офіційною мовою Євросоюзу до 16 липня 2024 року.