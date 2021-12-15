Пам'ять Кернеса вшанували у Харкові: на панахиду прилетіла донька ексмера Софія

Цими днями відзначають рік, як не стало колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса. 17 грудня на міському кладовищі №2 відбулася панахида, на яку прийшли рідні, близькі та підлеглі політика.

На жалобному заході, зокрема, були нинішній харківський міський голова Ігор Терехов і донька Кернеса – Софія. Остання спеціально прилетіла з Лондона.

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День пам'яті зібрав родину та колег Кернеса

Біля могили Геннадія Кернеса зібралися його родина, близькі друзі, працівники мерії, керівники департаментів, голови районних адміністрацій. Зокрема, громадянська дружина колишнього мера Оксана Гайсинська, його сини Данило Привалов та Кирило Кернес, пасинок Родіон Гайсинський. Після молитви Ігор Терехов запросив присутніх на поминальний обід у готель Kharkiv Palace.



Вшанували пам'ять Кернеса його родина та нинішній мер Ігор Терехов / Фото видання Newsroom

Згадали ексмера й прості харків'яни. Люди не припиняли приходити й після закінчення панахиди. Вони мовчки клали квіти та ніхто не виголошував жодних промов. У підсумку квітів на могилі стало так багато, що їх довелося перенести на інше місце.

Зранку територію навколо кладовища охороняло багато поліцейських. Також перекривали рух транспорту на частині вулиці Пушкінської. Відновили його лише після обіду.

До могили ексмера прилетіла його донька Софія

Софії не було на похороні Кернеса у 2020 році. Зараз на кладовище вона прийшла разом із мамою Ольгою Муравицькою та старшим братом Кирилом Кернесом, повідомляє KHARKIV Today.

Про Софію Кернес було відомим давно. Зокрема, 9 травня 2019 року дівчинка разом із батьком була на Меморіалі загиблим у Другій світовій війні. Там вона покладала квіти та фотографувалася поряд із Геннадієм Кернесом.

Голосно про 12-річну дівчинку заговорили після смерті політика. Вона стала однією з тих, кому дістався спадок харківського ексмера. Зараз Софія разом із мамою проживає в Лондоні. Оксана Гайсинська у британській столиці володіє нерухомістю та бізнесом.

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Софія Кернес разом із мамою прийшла до могили батька / Фото ресурсу KHARKIV Today

Міська влада планує увічнити пам'ять Кернеса

Геннадій Кернес керував Харковом 10,5 років. У місті час від часу проводяться опитування, як саме увічнити ексмера. Наразі планують створити пам'ятник. За словами Терехова, монумент буде віддзеркаленням всього життя покійного чиновника.

Суспільне зазначає, що його хочуть встановити до дня народження Кернеса. Але петиції на сайті Харківської міської ради щодо збереження його пам'яті підтримує недостатня кількість людей (від кількох десятків до сотень).

Також є інші варіанти щодо увічнення. Наприклад, може з'явитися проспект або станція метро.

Має минути час. Давайте на емоціях не ухвалювати поспішні рішення. Має минути час, мають осісти емоції. І після цього... Ми вже провели кілька опитувань. Відкрили дошу на будівлі Харківської міської ради... Мине час, вляжуться емоції, і харків'яни, як скажуть: скажуть — проспект, буде проспект. Скажуть — станція метро, буде станція метро",

– зауважив Терехов після церемонії на кладовищі.

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У Харкові ще довго пам'ятатимуть про Геннадія Кернеса / Фото видання Newsroom

Головне про смерть Геннадія Кернеса

У вересні 2020 року у політика виявили коронавірус. Через це його перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".

Тривалий час інформації про стан здоров'я мера Харкова не було. ЗМІ навіть припускали, що Кернес вже помер.

11 грудня повідомили, що чиновнику стало значно гірше. Через відмову 2 нирок його перевели на повний діаліз.

Вже 17 грудня 2020 Кернес помер у "Шаріте", але перед цим переміг на виборах та вступив на посаду без присяги.

Борт із тілом мера прибув у Харків ввечері 22 грудня. А наступного дня в його рідному місті Кернеса провели в останню путь.

Повноваження ексмера офіційно припинились лише 24 лютого 2021 року. Нові вибори мера призначили на 31 жовтня.

За підсумками голосування переміг секретар Харківської міськради Ігор Терехов. 11 листопада його офіційно оголосили новим мером Харкова.

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