Передавав секретні дані: харків'янина підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Мешканцю Харкова повідомили підозру у держзраді та сприянні терористам. Чоловік передавав росіянам засекречені дані щодо озброєння.

Мовиться про дані щодо розташування українських військових у регіоні. Саме це й отримували російські спецслужби.

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"Злив" інформації через месенджери

Чоловік ще з квітня 2020 року співпрацював із бойовиками. Він постійно збирав та передавав розвідці Росії інформацію. Також фотографував та знімав на відео місця дислокації військової техніки. Було знімання й особового складу на території Харкова.

Наразі підозрюваному обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ба більше, харків'янин навіть таємно повідомляв про оперативну ситуацію поблизу штабу Нацгвардії України через один із месенджерів. Чоловік "попався на гарячому", коли отримав секретні документи із закритих програм в оборонній сфері одного з харківського інституту.



Техніка, яку використовував харків'янин / Фото Донецької обласної прокуратури

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