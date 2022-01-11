Чиновник був відповідальним за режим секретності та збереження конфіденційної інформації, яку йому довірили. Водночас він її розсекретив, надавши доступ людині, яку не перевірив.

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Що загрожує колишньому посадовцю

Ексчиновник не переконався, що у людини є допуск до державної таємниці і надав доступ до секретного державного оборонного об’єкту.

За скоєне йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Також фігурант не матиме права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування проводили слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях. Звинувачення направили до суду.

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