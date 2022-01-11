Чиновник был ответственным за режим секретности и сохранение конфиденциальной информации, которую ему доверили. В то же время он ее рассекретил, предоставив доступ человеку, которого не проверил.

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Что грозит бывшему чиновнику

Экс-чиновник не убедился, что у человека есть допуск к государственной тайне и предоставил доступ к секретному государственному оборонному объекту.

За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы. Также фигурант не будет иметь права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Досудебное расследование проводили следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях. Обвинение направили в суд.

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