"Подарую 15 тисяч": у Харкові судді прислали конверт із 50 гривнями

Харківському судді надіслали конверт, у якому було 50 гривень. Окрім цього, там написали, що він може отримати 15 тисяч, якщо ухвалить "потрібне рішення".

Мовиться про справу, де розглядають позбавлення громадян права власності на житло. Про цей інцидент розповіли 22 листопада у Вищій раді правосуддя.

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Надіслали від імені адвокатки

Коли служитель феміди поскаржився на це втручання у діяльність, за справу взялися поліцейські. Слід зазначити, що цей лист нібито надіслала адвокатка позивача.

Проте вона сказала, що ні вона, ні її клієнти жодних "домовленостей" з суддями не мали. Правозахисниця зазначила, що від її імені раніше вже надсилали заяви на адресу порталу "Судова влада України" та ЄРДР.

При цьому в них зазначали її дані, як представника фізичної або юридичної особи. Жінка надала документи, які підтверджують, що поліція вже веде відповідне розслідування.

Інший інцидент із суддею

Схожа подія була в Харкові 14 липня. Тоді судді прийшло "прохання" закрити провадження. У конверт із клопотанням поставили ксерокопії купюр.

Зловмисники написали, що служитель феміди може отримати справжні гроші, якщо зробить те, що просили. Проте цей інцидент також розцінили як втручання у діяльність судді.