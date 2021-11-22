Мовиться про справу, де розглядають позбавлення громадян права власності на житло. Про цей інцидент розповіли 22 листопада у Вищій раді правосуддя.

Раніше Суддя з Харківщини поскаржився на СМС зі звинуваченнями в корупції: що йому прийшло

Надіслали від імені адвокатки

Коли служитель феміди поскаржився на це втручання у діяльність, за справу взялися поліцейські. Слід зазначити, що цей лист нібито надіслала адвокатка позивача.

Проте вона сказала, що ні вона, ні її клієнти жодних "домовленостей" з суддями не мали. Правозахисниця зазначила, що від її імені раніше вже надсилали заяви на адресу порталу "Судова влада України" та ЄРДР.

При цьому в них зазначали її дані, як представника фізичної або юридичної особи. Жінка надала документи, які підтверджують, що поліція вже веде відповідне розслідування.

Інший інцидент із суддею

Схожа подія була в Харкові 14 липня. Тоді судді прийшло "прохання" закрити провадження. У конверт із клопотанням поставили ксерокопії купюр.

Зловмисники написали, що служитель феміди може отримати справжні гроші, якщо зробить те, що просили. Проте цей інцидент також розцінили як втручання у діяльність судді.