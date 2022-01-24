Поліцейський жорстко вимагав гроші в підлітка з Харківщини: ДБР має докази

У Куп'янську на Харківщині затримали чоловіка, який вимагав гроші в неповнолітнього. Ним виявився місцевий поліцейський.

Мовиться про працівника поліцейського батальйону конвойної служи обласного управління поліції. Тепер йому загрожує досить суворе покарання.

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Підліток боявся за себе

За даними слідчих, службовець протягом 2021 року вимагав у 16-річного хлопця неіснуючий борг. Підліток нібито мав сплатити 500 доларів США.

Потерпілий боявся за свою безпеку та звернувся до правоохоронців. Уже 24 січня, зловмисника затримали під час отримання узгодженої суми.



Затримання підозрюваного правоохоронця / Фото Прокуратури Харківщини

Що загрожує підозрюваному

Досудове розслідування проводять слідчі ДБР Полтавщини. Задіювання правоохоронців із іншого регіону в таких випадках необхідне для об'єктивності.

Правоохоронці розслідують справу щодо свого колеги за статтею про вимагання, що вчинене з використанням свого службового становища. Якщо вину затриманого зможуть довести в суді, він відправиться до в'язниці на строк від 3 до 7 років.

Інше затримання в цей день

Також 24 січня викрили злочин, в якому підозрюють керівника одного з підрозділів Нацполіції в Івано-Франківській області. ДБР його затримала під час отримання неправомірної вигоди в трішки більшому розмірі.

За даними слідчих, чоловік вимагав у іноземця 5 тисяч доларів. Цю суму громадянин Білорусі мав заплатити в обмін на позитивні рекомендації до міграційної служби.

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