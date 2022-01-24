За інформацією ДБР, поліцейський вимагав гроші у громадянина Білорусі в обмін на позитивні рекомендації до міграційної служби. Іноземець хотів продовжити термін посвідки на тимчасове проживання в Україні.

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Затримали "на гарячому"

Під час отримання хабаря, 22 січня 2022 року, правоохоронця затримали. Усі гроші вилучили.

За одержання неправомірної вигоди службовою особою відкрили кримінальне провадження. Хабарнику грозить до 10 років позбавлення волі.



Поліцейський вимагав гроші в громадянина Білорусі / Фото пресслужба ДБР



Хабарника затримали "на гарячому" / Фото пресслужба ДБР

Зловживання службовим становищем: останнє

В Одесі на отриманні хабаря викрили службовця Державної виконавчої служби. Він нібито обіцяв скасувати заборону на виїзд із країни, яка була в неплатника аліментів.

Служба безпеки України викрила посадовця акціонерного товариства "Укргазвидобування" на злочинній схемі. Чоловік вимагав гроші у підприємства за перенесення термінів постачі продукції.

У Львові правоохоронці затримали адвоката, який мав передати суддям хабар. Він пообіцяв клієнту за 3 тисячі доларів "розв'язати його питання".

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