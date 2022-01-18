Адвокату вже повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

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Адвокат обіцяв "вирішити" питання із суддями

За інформацією слідства, 47-річний адвокат запропонував своєму клієнту за 3 тисячі доларів розв'язати питання щодо прийняття колегією судів апеляційного суду позитивного рішення у його справі. Чоловіка засудили за майнові злочини.

Судді повинні були б відмовити у задоволенні апеляційної скарги прокурора на вирок чоловіка – 2 роки у в'язниці з іспитовим терміном. Прокурор звернувся до суду, аби зловмиснику призначили реальну міру покарання. Адвоката затримали після передачі усієї суми хабаря.



У Львові затримали адвоката / Фото Львівської облпрокуратури

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Чоловікові загрожує в'язниця

Адвокату повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для здійснення впливу на суддів. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років у в'язниці з конфіскацією майна.

Невдовзі затриманому оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.



Адвокат обіцяв вплинути на суд / Фото Львівської облпрокуратури



Для цього він взяв у клієнта 3 тисячі доларів / Фото Львівської облпрокуратури



Правоохоронці продовжують розслідування / Фото Львівської облпрокуратури