Слідство стверджує, що депутат за 50 тисяч доларів обіцяв жінці перемогу на майбутньому конкурсі. Він запевняв, що тоді вона очолить заклад.

До теми Депутату Полтавської міськради оголосили про підозру у хабарництві

Обіцяв спортзал з басейном

У виконувачки обов’язків директора Кам'янець-Подільської школи-інтернату "Славутинка" якраз закінчувався контракт.

Депутат обіцяв не лише, що вона стане директоркою ліцею, але й те, що він допоможе з поновленням фінансування на будівництво спортзалу з басейном. Вартість робіт складає більш як 20 мільйонів гривень.

Депутата затримали в готельно-ресторанному комплексі, який зареєстрований на його дружину.

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