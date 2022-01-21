Слідство стверджує, що депутат за 50 тисяч доларів обіцяв жінці перемогу на майбутньому конкурсі. Він запевняв, що тоді вона очолить заклад.
До теми Депутату Полтавської міськради оголосили про підозру у хабарництві
Обіцяв спортзал з басейном
У виконувачки обов’язків директора Кам'янець-Подільської школи-інтернату "Славутинка" якраз закінчувався контракт.
Депутат обіцяв не лише, що вона стане директоркою ліцею, але й те, що він допоможе з поновленням фінансування на будівництво спортзалу з басейном. Вартість робіт складає більш як 20 мільйонів гривень.
Депутата затримали в готельно-ресторанному комплексі, який зареєстрований на його дружину.
Схожі ситуації з чиновниками
- У листопаді 2021 року Державне бюро розслідувань затримувало депутата Херсонської обласної ради. Він вимагав у власника рекламного агентства 300 тисяч гривень за посередницьку послугу.
- Керівницю управління економіки мерії в Одеській області викривали на корупційній схемі. Її затримали працівники СБУ. За версією слідства, посадовиця отримувала "відкати" від місцевих підприємців. Мовиться про виконання робіт у місті за гроші з бюджету.
- Слідчі ДБР вручили підозру заступнику гендиректора одного з оборонних підприємств за отримання хабаря. Посадовець просив в іноземної фірми 80 тисяч гривень "за послугу".