Следствие утверждает, что депутат за 50 тысяч долларов обещал женщине победу на предстоящем конкурсе. Он уверял, что тогда она возглавит заведение.
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Обещал спортзал с бассейном
У исполняющей обязанности директора Каменец-Подольской школы-интерната "Славутинка" как раз заканчивался контракт.
Депутат обещал не только, что она станет директором лицея, но и то, что он поможет с возобновлением финансирования на строительство спортзала с бассейном. Стоимость работ составляет более 20 миллионов гривен.
Депутата задержали в гостинично-ресторанном комплексе, зарегистрированном на его жену.
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