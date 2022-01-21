По версии следствия, чиновница разработала схему, по которой получала "откаты" от местных предпринимателей. Речь идет о выполнении работ в городе за деньги из бюджета.

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Коррупционная схема в мэрии

Начальник управления брала за свои "услуги" от 10 до 15% от общей суммы за выполненные работы. В частности, за модернизацию жилья, часть из которых оплачивает город, а часть – представители объединений совладельцев многоквартирных домов.

Обратите внимание! Местное издание " УСИ" сообщило, что инцидент произошел в городе Южное в Одесской области.

Если кто-то из предпринимателей не соглашался давать взятки, женщина просто не подписывала документы на выполнение работ. Таким образом, она искусственно останавливала установленные законом процедуры.

Чиновница требовала откат от подрядчиков / Фото СБУ Одесской области

Поймали "на горячем"

Чиновницу задержали после получения 255 тысяч гривен. Эти деньги были взяткой и составили 15% от стоимости работ по модернизации лифтов в городе.



Коррупционная схема действовала по работам в городе, которые финансировали из бюджета / Фото СБУ Одесской области

В декабре стражи порядка зафиксировали, как женщина получила от того же предпринимателя 56 тысяч гривен. Это был "откат" от работ по модернизации электроснабжения.

Дома у правонарушителя совершили обыски и обнаружили почти 500 тысяч гривен наличных. Следствие считает, что эти деньги она также получила незаконным путём.



Дома у чиновницы нашли полмиллиона гривен / Фото СБУ Одесской области

По факту получения взятки должностному лицу сообщили о подозрении, ей грозит до 10 лет тюрьмы. В ближайшее время ей должны выбрать меру пресечения.

Вымогательство на Харьковщине

В центре Харькова работники СБУ задержали мужчину, терроризировавшего местных предпринимателей. Мужчина требовал от них вернуть огромные долги, которых не существовало, и угрожал расправой.

В декабре и в январе целью злоумышленника стал директор одной из фирм. У него шантажист требовал 250 тысяч долларов и пригрозил создать проблемы в бизнесе и личной жизни, если тот не заплатит.



Задержанный ранее отбывал наказание за убийство / Фото СБУ

Нарушителя поймали при получении части "долга". За совершенное ему грозит до 12 лет за решеткой.

Суд постановил содержать под стражей без возможности внести залог. Ранее мужчина уже отбывал наказание за умышленное убийство.

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