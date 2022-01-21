В Приморском райсуде Одессы с октября 2019 года рассматривали дело о разбитом автомобиле. Местный житель решил взыскать с мэрии материальный ущерб.

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На авто упало дерево

Владелец автомобиля отметил, что 3 июля днем на его Acura ILX упало дерево. Вследствие этого в машине было:

разбитое стекло;

поврежденный капот и передние крылья;

разбиты 2 фары и передний бампер.

Ущерб мужчина оценил в 86,7 тысячи гривен. Он решил взыскать эту сумму с исполкома Одесского городского совета, поскольку именно этот орган отвечает за содержание зеленых насаждений.

Позиция мэрии Одессы

Представитель городского совета в суде возразил против исковых требований. Он заявил, что одессит не указал точного адреса события и что дерево не находилось на балансе исполкома.

Однако полицейские из Шевченковского отделения Одессы зафиксировали это событие и зарегистрировали информацию в базе 3 июля 2019 года. Экспертиза подтвердила, что стоимость нанесенного ущерба составляет 86,7 тысячи гривен.

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Кроме этого, в Гидрометеорологическом центре Черного и Азовского моря сообщили о дожде и грозе в тот день. Ветер был не сильный, 1 – 3 метра в секунду, поэтому непогода не слишком способствовала падению дерева.

Решение суда и возмещение убытков

Суд решил частично удовлетворить иск одессита и заставил мэрию Одессы возместить ему нанесенный ущерб в полном размере. Город также должен был выплатить 8,9 тысячи гривен расходов на правовую помощь.

Полный текст решения составили еще в сентябре 2020 года. Однако оно вступило в силу аж в сентябре 2021 года.

Только в январе 2022 года в горсовете Одессы приняли решение о выплате упомянутой суммы владельцу разбитого автомобиля.

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