У Приморському райсуді Одеси з жовтня 2019 року розглядали справу про розбитий автомобіль. Місцевий житель вирішив стягнути з мерії матеріальну шкоду.
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На авто впало дерево
Власник автомобіля зазначив, що 3 липня вдень на його Acura ILX впало дерево. Унаслідок цього в машині було:
- розбите скло;
- пошкоджений капот та передні крила;
- розбиті 2 фари та передній бампер.
Усі збитки чоловік оцінив у 86,7 тисячі гривень. Він вирішив стягнути цю суму з виконкому Одеської міської ради, оскільки саме цей орган відповідає за утримання зелених насаджень.
Позиція мерії Одеси
Представник міської ради у суді заперечив проти позовних вимог. Він заявив, що одесит не вказав точної адреси події і що дерево не перебувало на балансі виконкому.
Однак поліцейські з Шевченківського відділення Одеси зафіксували цю подію та зареєстрували інформацію в базі 3 липня 2019 року. Експертиза підтвердила, що вартість завданих збитків становить 86,7 тисячі гривень.
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Окрім цього, в Гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського моря повідомили про дощ і грозу в той день. Вітер також був не сильним, 1 – 3 метри за секунду, тож негода не надто сприяла падінню дерева.
Рішення суду та відшкодування збитків
Суд вирішив частково задовольнити позов одесита й змусив мерію Одеси відшкодувати йому завдані збитки в повному розмірі. Місто також повинне було виплатити 8,9 тисячі гривень витрат на правову допомогу.
Повний текст рішення склали ще у вересні 2020 року. Однак воно набрало чинності аж у вересні 2021 року.
Лише у січні 2022 року в міськраді Одеси ухвалили рішення про виплату згаданої суми власнику розбитого автомобіля.