Иск поступил в суд 18 января. В частности Филарет просит суд обязать к этому решению государственную службу по этнополитике и свободе совести.

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Филарет через Окружной админсуд пытается зарегистрировать УПЦ (КП)

Суд просят обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести осуществить регистрацию Постановления Поместного Собора УПЦ Киевского Патриархата как такового, что отменяет прекращение религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной церкви Киевского Патриархата,

– говорится в сообщении.

В частности своим иском Филарет также просит признать противоправной бездеятельность ответчика – Государственной службы этнополитики и свободы совести о регистрации в госреестре соответствующего документа. В ведомстве никак не комментировали этот вопрос.

В скандальном ОАСК отметили, что решают вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Реакция на Томос Филарета

В 2018 году состоялся объединительный собор украинских православных церквей. Именно на нем приняли решение создать Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал митрополит Епифаний.

В январе 2019 году Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

Однако в июне 2019 года на собрании во Владимирском соборе Киева решили возобновить существование ликвидированной церкви УПЦ КП и отменили признание Православной церкви Украины. Тогда их возглавлял патриарх Филарет. Однако в ПЦУ заявили, что собрание не имеет никакого следствия – ни юридического, ни канонического.

В феврале 2020 года ПЦУ лишила Филарета прав и обязанностей, связанных с управлением епархией, исключила из состава Синода. Однако он до сих пор в составе епископата Православной церкви Украины.

Верховный Суд уже реагировал на многочисленные попытки Филарета восстановить УПЦ КП. В частности в июне 2021 года суд принял решение, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата на Поместном соборе УПЦ КП была ликвидирована законно.

Речь Филарета о ПЦУ – смотрите видео