Спикер ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря сообщил, что решение Поместного Собора не могут быть оспорены в любом светском суде. Это было бы нарушением нормы о разделении Церкви и государства.

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Что надо знать о решении суда

В реестре судебных решений говорится, что решение о ликвидации УПЦ КП "принято уставными органами религиозного объединения в пределах своих полномочий". Поэтому оно является лишь внутренней деятельностью религиозной организации. Органы госвласти туда не могут вмешиваться.

Верховный Суд показал, что в течение двух лет Почетный Патриарх пытался побудить государство вмешаться в церковные дела – сделать именно то, от чего Церковь страдала в советские времена,

– написал Зоря.

Спикер еще раз обратил внимание на то, что суд не может давать оценки решениям уставных органов религиозных организаций. Он отметил, что доволен определением суда.

Что этому предшествовало

В 2019 году патриарх Филарет заявил о восстановлении УПЦ КП, которую ликвидировали накануне объединительного собора в декабре 2018 года.

Дело в том, что Филарет не соглашался с уставами ПЦУ и обвинял митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Якобы во время собора договорились, что новосозданной церковью будет руководить Филарет, а Епифаний только будет представлять ее за границей.

Филарет обратился в Верховный Суд в августе 2020 года. Он требовал признать решение о ликвидации недействительным, а также вернуть ему все имущество, которое перешло от УПЦ КП в ПЦУ.

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