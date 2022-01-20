Однако за эту аварию водитель только заплатит штраф, который меньше тысячи гривен. Решение суда обнародовали 17 января и оно сразу получило немалую огласку.
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Что известно об этом водителе
В материалах дела говорится, что ДТП произошло в утром 21 октября в селе Лиманка, что под Одессой. Водитель Nissan не убедился в безопасности и начал ехать задом.
Как следствие, водитель сбил 4 человек. В суде постановили, что таким образом мужчина нарушил правила дорожного движения – пункт "Начало движения и изменение его направления".
Водителем оказался заместитель директора обслуживающего кооператива ЖК "Люстдорф". По данным издания УСІ,
речь идет о Вадиме Николаенко.
Будет платить не только штраф
На суде виновность мужчины подтверждали исследованием обстоятельств дела в их совокупности с доказательствами. Там рассматривали протокол об административном правонарушении, письменные объяснения и другие материалы дела.
Водитель прибыл на слушания и полностью признал свою вину.
Как следствие постановили, что он должен сделать 2 денежных перевода:
- штраф – 850 гривен;
- судебный сбор – 496,20 гривны.
Однако это постановление еще не является окончательным. Ведь его можно обжаловать в апелляции в течение 10 дней.
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