Залог за подозреваемого уже внесли
Депутату избрали меру пресечения. Суд решил взять его под стражу с правом внесения залога в размере 681 тысячи гривен.
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Залог за подозреваемого внесли почти сразу, поэтому сейчас он находится на свободе.
Детали коррупционной схемы
СБУ разоблачила злоумышленников в начале сентября. Они пытались организовать коррупционный механизм при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство. В случае отказа платить, местным предпринимателям угрожали создать препятствия.
По данным следствия, стоимость таких разрешительных документов для одного из местных предпринимателей злоумышленники оценили в 5 тысяч долларов.
В распоряжении СБУ есть аудио- и видеозаписи, которые подтверждают коррупционную схему. На них зафиксированы встречи злоумышленников с предпринимателем, от которого требовали взятку. Кроме того, на записях:
- депутат объясняет, что по его указанию создаются искусственные препятствия для местных предпринимателей;
- он дает указания чиновникам ускорить выдачу разрешений;
- чиновник описывает, как ему передать взятку;
- посредница звонит депутату и сообщает о полученной взятке.
Слушайте записи разговора депутата, которые свидетельствуют о коррупционной схеме:
Что известно о подозреваемых
По данным телеграм-канала Klymenko Time, подозреваемый депутат – Евгений Дикань. Другой злоумышленник – главный архитектор Полтавы Николай Шевелев. Кстати, ему суд не назначил никакую меру пресечения. Задержали мужчин во время получения взятки.