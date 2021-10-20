Заставу за підозрюваного вже внесли

Депутату обрали запобіжний захід. Суд вирішив взяти його під варту з правом внесення застави у розмірі 681 тисячі гривень.

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Заставу за підозрюваного внесли майже одразу, тому наразі він перебуває на волі.

Деталі корупційної схеми

СБУ викрила зловмисників на початку вересня. Вони намагалися організувати корупційний механізм при видачі дозвільних документів на будівництво та благоустрій. У разі відмови платити, місцевим підприємцям погрожували створити перешкоди.

За даними слідства, вартість таких дозвільних документів для одного із місцевих підприємців зловмисники оцінили в 5 тисяч доларів.

У розпорядженні СБУ опинилися аудіо- та відеозаписи, що підтверджують корупційну схему. На них зафіксовані зустрічі зловмисників із підприємцем, від якого вимагали хабар. Крім того, на записах:

Депутат пояснює, що за його вказівкою створюються штучні перешкоди для місцевих підприємців;

він дає вказівки чиновникам пришвидшити видачу дозволів;

чиновник описує, як йому передати хабар;

посередниця телефонує депутатові і повідомляє про отриманий хабар.

Слухайте записи розмови депутата, які свідчать про корупційну схему:

Що відомо про підозрюваних

За даними телеграм-каналу Klymenko Time, підозрюваний депутат – Євген Дикань. Інший зловмисник – головний архітектор Полтави Микола Шевельов. До речі, йому суд не призначив жоден запобіжний захід. Затримали чоловіків під час одержання хабаря.