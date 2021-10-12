Скарги захисників засуджених Верховний Суд залишив без задоволення. Відповідне рішення ухвалили 11 жовтня.

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Вирок для Прядка у силі

Вищий антикорупційний суд у листопаді 2020 року засудив двох фігурантів до 4 років і 6 місяців ув'язнення. Терміни отримали депутат Полтавської обласної ради Валерій Прядко, який очолював комунальне підприємство "Полтавафарм" та заступник начальник одного з відділів Руслан Гнєздов.

Чоловіків визнали винними в тому, що вони дали 35 тисяч хабаря поліцейському. Адвокат одного із засуджених подавав апеляційну скаргу на вирок. Втім, її не задовільнили, отже, попередній вирок у силі.

Що відомо про "Полтавафарм"? Це підприємство, яке торгує медикаментами через мережу своїх аптек. Щоб продавати психотропні речовини у 2017 році підприємство мало оновити ліцензію від МОЗ. Також фармацевтам потрібно було отримати дозвіл поліції на використання приміщень.

Деталі справи Прядка та Гнєздова

Прядка та Гнєздова викрили на хабарі у травні 2017 року.

У той час депутат облради також виконував обов'язки директора "Полтавафарм".

Разом із заступником він хотів отримати дозвіл на використання приміщень, призначених для роботи з наркотиками і психотропними речовинами.

Гнєздов запропонував заступнику начальника відділу оперативних розробок та організації агентурно-оперативної роботи Головного управління Національної поліції в Полтавській області матеріальну допомогу.

Поліцейський розповів про інцидент своєму керівництву. 20 травня правоохоронці відкрили кримінальну справу.

25 травня затримали Гнєздова, коли той передав першу частину хабаря. Згодом підозру оголосили і Прядку.

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ВЕРХОВНИЙ СУД ЗАСИЛИВ ВИРОК ДЕПУТАТУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛРАДИ ТА ЗАСТУПНИКУ НАЧАЛЬНИКА ОДНОГО З ВІДДІЛІВ КП "ПОЛТАВАФАРМ"

11 жовтня 2021 року Верховний Суд залишив без задоволення скарги захисників та вирок без змін, яким депутата Полтавської обласної ради Валерія Прядка та заступника начальника одного з відділів Полтавського обласного комунального підприємства "Полтавафарм" Руслана Гнєздова засуджено до 4,6 років позбавлення волі.

Повний текст постанови Верховного Суду буде оголошено 18 жовтня 2021 року.