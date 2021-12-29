Поліція покарала фіналістку "Міс Україна" за цинічне порушення ПДР: фото адмінпостанови

Юлія Андрієнко у соціальних мережах похизувалася порушенням правил дорожнього руху в Харкові. Згодом фіналістку "Міс Україна" притягнули до відповідальності.

Правоохоронці повідомили, що через негоду 28 грудня на вулицях міста спостерігалося ускладнення руху. Більшість водіїв належно виконували ПДР і без загроз для інших керували своїм транспортом.

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Хизувалась порушенням – отримала штраф

Сьогодні (29 грудня – 24 канал) у мережі інтернет поширилось відео, на якому видно, як водійка рухається трамвайними коліями, відокремленими від проїзної частини. Роликом зі своїм правопорушенням вона сама похизувалась на своїй сторінці в соціальній мережі,

– зазначили поліцейські.

Патрульні розшукали та опитали жінку, яка виявилася фіналісткою конкурсу "Міс Україна-2021" Юлією Андрієнко. З правопорушенням вона була згодна, на неї інспектори склали адміністративну постанову за статтею про порушення правил розташування транспортних засобів.



Фіналістку "Міс Україна" покарали за порушення ПДР / Фото Патрульної поліції Харківщини

Андрієнко цинічно порушила ПДР

Юлія Андрієнко запостила сторіс, на якому видно, що в темну пору доби у Харкові утворився величезний затор. Аби не стояти в "черзі" з автомобілів, блогерка вирішила скоротити шлях.

Для цього дівчина скористалася виділеною лінією для трамваїв. Водночас вона прокоментувала свої дії словами: "Я ж казала, що мені не можна високу машину, інакше я наглітиму".

Згодом фіналістка "Міс Україна-2021" видалила ролик, але користувачі встигли його зберегти.

Фіналістка "Міс Україна" цинічно порушила ПДР у Харкові: дивіться відео

Текст публікації Патрульної поліції Харківської області:

Патрульні притягнули до відповідальності водійку, яка грубо порушила ПДР

Вчора на території Харківської області спостерігалось ускладнення погодних умов. Це в свою чергу ускладнило рух основними вулицями міста Харкова. Більшість водіїв врахували ці обставини, належно виконували ПДР та без загроз для інших керували своїми транспортними засобами.

Але сьогодні в мережі інтернет поширилось відео, на якому видно, як водійка рухається трамвайними коліями, відокремленими від проїзної частини. Відео зі своїм правопорушенням вона сама похизувалась на своїй сторінці в соціальній мережі.

Патрульні розшукали та опитали жінку. З правопорушенням вона була згодна. На громадянку інспектори склали адміністративну постанову за частиною 2 статті 122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП.

Шановні водії, закликаємо вас до неухильного дотримання ПДР та взаємоповаги на дорозі.