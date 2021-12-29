Правоохранители сообщили, что из-за непогоды 28 декабря на улицах города наблюдалось осложнение движения. Большинство водителей должным образом выполняли ПДД и без угроз для других управляли своим транспортом.

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Хвасталась нарушением – получила штраф

Сегодня (29 декабря – 24 канал) в сети интернет распространилось видео, на котором видно, как водитель движется по трамвайным путям, отделенными от проезжей части. Роликом со своим правонарушением она сама похвасталась на своей странице в социальной сети,

– отметили полицейские.

Патрульные разыскали и опросили женщину, которая оказалась финалисткой конкурса "Мисс Украина-2021" Юлией Андриенко. С правонарушением она согласна, на нее инспекторы составили административное постановление по статье о нарушении правил расположения транспортных средств.

Финалистку "Мисс Украина" наказали за нарушение ПДД / Фото Патрульной полиции Харьковщины

Андриенко цинично нарушила ПДД

Юлия Андриенко опубликовала сторис, на котором видно, что в темное время суток в Харькове образовалась огромная пробка. Чтобы не стоять в "очереди" из автомобилей, блогерша решила сократить путь.

Для этого девушка воспользовалась выделенной линией для трамваев. В то же время она прокомментировала свои действия словами: "Я же говорила, что мне нельзя высокую машину, иначе я буду наглеть".

Впоследствии финалистка "Мисс Украина-2021" удалила ролик, но пользователи успели его сохранить.

Финалистка "Мисс Украина" цинично нарушила ПДД в Харькове: смотрите видео

Текст публикации патрульной полиции Харьковской области:

Патрульные привлекли к ответственности водителя, которая грубо нарушила ПДД

Вчера на территории Харьковской области наблюдалось осложнение погодных условий. Это в свою очередь осложнило движение по основным улицам города Харькова. Большинство водителей учли эти обстоятельства, должным образом выполняли ПДД и без угроз для других управляли своими транспортными средствами.

Но сегодня в сети интернет распространилось видео, на котором видно, как водитель движется по трамвайным путям, отделенными от проезжей части. Видео со своим правонарушением она сама похвасталась на своей странице в социальной сети.

Патрульные разыскали и опросили женщину. С правонарушением она согласна. На гражданку инспекторы составили административное постановление по части 2 статьи 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП.

Уважаемые водители, призываем вас к неукоснительному соблюдению ПДД и взаимоуважению на дороге.