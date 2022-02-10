Поліція викликає Ярославського на допит через смертельну ДТП на Харківщині

Українського бізнесмена Олександра Ярославського викликають на допит у поліцію. Його називають ймовірним учасником смертельної аварії, що сталася на Харківщині.

Трагічний випадок стався ввечері 9 лютого. Автомобіль на смерть збив пішохода. Через це у поліції вже відкрили кримінальне провадження.

До теми Кортеж бізнесмена і президента "Металіста" Ярославського збив на смерть людину, – ЗМІ​

Аварія забрала життя пішохода

За попередньою інформацією, невстановлений автомобіль, який рухався зі сторони Чугуєва у напрямку Харкова, скоїв наїзд на чоловіка, віком приблизно 50 років. Пішохід зазнав смертельних травм.

Слідчі відкрили провадження за статтями про:

порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту;

залишення у небезпеці.

Поліція допитає Ярославського

Винуватцю ДТП загрожує від3 до 8 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

У МВС уточнили, що встановлюють особу загиблого, а також усі обставини ДТП. Водночас правоохоронці з'ясовують, хто був за кермом автомобіля, а також викликають на допит Олександра Ярославського – можливого учасника аварії.

Чому правоохоронці викликали бізнесмена

Раніше ЗМІ повідомили, що на місці ДТП знайшли номери 0018 – такі ж нібито має передня машина кортежу українського бізнесмена. Співрозмовник видання також розповів, що президент "Металіста" часто сам сідає за кермо автомобіля. Водночас начебто є і свідки, які бачили, як ввечері 9 лютого кортеж покидав Харків.

Сам Ярославський не підтвердив, але й не спростував причетність свого кортежу до трагедії. Втім, він наголосив, що перебував у себе вдома, коли сталася аварія. Водночас "Українська правда" пише, що бізнесмен міг покинути Україну. Мовляв, чартерний літак з Ярославським та його тестем вилетів за кордон в обід 10 лютого.