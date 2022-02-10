Поліція викликає Ярославського на допит через смертельну ДТП на Харківщині
Джерело:МВС
Українського бізнесмена Олександра Ярославського викликають на допит у поліцію. Його називають ймовірним учасником смертельної аварії, що сталася на Харківщині.
Трагічний випадок стався ввечері 9 лютого. Автомобіль на смерть збив пішохода. Через це у поліції вже відкрили кримінальне провадження.
До теми Кортеж бізнесмена і президента "Металіста" Ярославського збив на смерть людину, – ЗМІ
Аварія забрала життя пішохода
За попередньою інформацією, невстановлений автомобіль, який рухався зі сторони Чугуєва у напрямку Харкова, скоїв наїзд на чоловіка, віком приблизно 50 років. Пішохід зазнав смертельних травм.
Слідчі відкрили провадження за статтями про:
- порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту;
- залишення у небезпеці.
Поліція допитає Ярославського
У МВС уточнили, що встановлюють особу загиблого, а також усі обставини ДТП. Водночас правоохоронці з'ясовують, хто був за кермом автомобіля, а також викликають на допит Олександра Ярославського – можливого учасника аварії.
Чому правоохоронці викликали бізнесмена
Раніше ЗМІ повідомили, що на місці ДТП знайшли номери 0018 – такі ж нібито має передня машина кортежу українського бізнесмена. Співрозмовник видання також розповів, що президент "Металіста" часто сам сідає за кермо автомобіля. Водночас начебто є і свідки, які бачили, як ввечері 9 лютого кортеж покидав Харків.
Сам Ярославський не підтвердив, але й не спростував причетність свого кортежу до трагедії. Втім, він наголосив, що перебував у себе вдома, коли сталася аварія. Водночас "Українська правда" пише, що бізнесмен міг покинути Україну. Мовляв, чартерний літак з Ярославським та його тестем вилетів за кордон в обід 10 лютого.