Поліція викрила "мінувальника" школи та прокуратури Харкова: знадобилося лише кілька годин

У місті Чугуїв, що на Харківщині, затримали чоловіка, який замінував одразу три об'єкти. Серед них були школа, прокуратура та поліція.

Правоохоронці 22 лютого повідомили, що швидко викрили 29-річного зловмисника. Виявилося, що він у момент скоєння злочинів був напідпитку.

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Коли та що він "заміновував"

Перше повідомлення про замінування надійшло о 16:55 на гарячу лінію "102". Чоловік сказав, що закладена вибухівка в одній зі шкіл Чугуєва та прокуратурі Харківщини. Правоохоронці та вибухотехніки одразу почали обшукувати ці споруди.

Наступний дзвінок від зловмисника поступив уже о 17:03. Тоді підозрюваний повідомив про замінування місцевого райвідділку поліції. Цю будівлю також почали обстежувати.

Спілкування зі зловмисником і обшуки будівель / Фото Нацполіції

Як тепер покарають чоловіка

Правоохоронці після надходження повідомлень почали встановлення особу зловмисника. На це не знадобилося багато часу, тому невдовзі він уже спілкувався зі слідчими.

Наразі невідомо, як саме підозрюваний пояснив свої дії. Проте він став фігурантом провадження за статтею про неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Якщо його вину доведуть у суді, то чоловік може відправитися до в'язниці.



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