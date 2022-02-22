Правоохранители 22 февраля сообщили, что быстро разоблачили 29-летнего злоумышленника. Оказалось, что он в момент совершения преступлений был навеселе.

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Когда и что он "заминировал"

Первое сообщение о минировании поступило в 16:55 на горячую линию "102". Мужчина сказал, что заложена взрывчатка в одной из школ Чугуева и прокуратуре Харьковской области. Правоохранители и взрывотехники сразу начали обыскивать эти здания.

Следующий звонок от злоумышленника поступил уже в 17:03. Тогда подозреваемый сообщил о минировании местного райотдела полиции. Это здание также начали обследовать.

Общение со злоумышленником и обыски зданий / Фото Нацполиции

Как теперь накажут мужчину

Правоохранители после поступления сообщений начали установление личности злоумышленника. На это не потребовалось много времени, поэтому вскоре он уже общался со следователями.

Пока неизвестно, как именно подозреваемый объяснил свои действия. Однако он стал фигурантом производства по статье о ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Если его вину докажут в суде, то мужчина может отправиться в тюрьму.



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