Померла дружина Кирила Кернеса – Яна

Померла дружина старшого сина ексмера Харкова Кирила Кернеса – Яна. Причиною була хвороба, з якою боролася жінка.

Про це журналістам стало відомо з анонімних джерел 10 лютого. Згодо і сам Кернес молодший написав про цю трагедію у фейсбуці.

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Без матері залишилися двоє дітей

Наразі невідомо, яка саме була причина загибелі молодої жінки. Лише видання Newsroom написало, що це була важка хвороба. Користувачі мережі написали, що в жінки була онкологія, яка спровокувала смертельний інсульт.

Кохана, Ти стрімкою кометою пронеслася через моє життя. Залишивши по собі дві яскраві зорі – наших чудових дітей. Ти зігрівала і надихала мене прекрасних 16 років,

– написав Кернес.

Яна з чоловіком виховувала доньку Кіру та сина Луку. У фейсбуку Кирила Кернеса практично немає спільних фотографій із дружиною. Проте, ймовірно, саме вона була поряд із чоловіком на цвинтарі в річницю смерті його батька. Також він оприлюднив її фото в день смерті.



Померла невістка колишнього мера Харкова / Фото з фейсбуку Кирила Кернеса

Що відомо по померлу

Деталі особистого життя сім'я практично не розголошує. Проте відомо, що Яна Кернес працювала нотаріусом. ЗМІ у 2020 році писали, що вона заробляла втричі більше, ніж її чоловік. Він у той момент був заступником директора Харківського міського бюро технічної інвентаризації.

Що є в декларації сина Кернеса

Востаннє Кирило Кернес подавав річну декларацію у 2021 році. Там було вказано те ж місце роботи, а також і його депутатство в Облраді Харківщини 8 скликання.

Скільки він заробив за рік:

75 тисяч гривень у комунальному підприємстві Харківському міському бюро технічної інвентаризації.

805 тисяч гривень – на здачі майна в оренду.

Також заробив 936 гривень тисяч гривень з продажу нерухомості.

Із заощаджень у депутата були:

4,8 мільйона гривень;

82 тисячі доларів;

22,5 тисячі євро.

Варто зауважити, що тоді він повідомив і про 30 мільйонів гривень готівкою. Ці гроші він отримав у подарунок від батька.

Депутат облради був у 2020 власником 2 квартир у Харкові – 166 і 35 квадратних метрів. Також мав нежитлове приміщення у понад 166 квадратних метрів. А ось у його дружини Яни Кернес на той момент були 4 квартири в місті.

Читайте повний текст допису Кирила Кернеса:

Кохана, Ти стрімкою кометою пронеслася через моє життя. Залишивши по собі дві яскраві зорі - наших чудових дітей.

Ти зігрівала і надихала мене прекрасних 16 років.

Ти була моєю найбільшою мрією і найпалкішою любов'ю.

Це гірке слово - була...

Мені все здавалося, що я здатен прихилити небо для Тебе. І що разом ми здолаємо цю потвору-хворобу. І знову велике щастя буде спільним, одне на двох. Аж ні. Доля зовсім інше накреслила для нас.

Я завжди пам'ятатиму нашу першу зустріч. Твій усміх, тепло твоїх очей триватимуть у наших дітях, додаючи мені сил іти далі.

Яно, рідна моя, дякую тобі за кожну хвилину разом.