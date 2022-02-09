Потрійна ДТП біля Сумського ринку в Харкові: Honda протаранила авто водія Сергія Бабкіна

У Харкові на перехресті вулиць Трінклера й Культури сталася потрійна ДТП. В автотрощі постраждала машина, на якій зазвичай їздить Сергій Бабкін.

Спершу про аварію біля Сумського ринку повідомили очевидці в телеграм-каналах. За попередньою інформацією, автопригода в Харкові сталася 8 лютого ввечері.

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Аварія в Харкові

Відомо, що водій Honda мчав на шаленій швидкості. На перехресті він з силою врізався в Toyota.



На Трінклера в Харкові сталася потрійна ДТП / Фото "СТО Харків"

Автомобіль від удару відкинуло на інший бік перехрестя. Уже там Toyota стукнулась об Ford.



Honda врізалась в Toyota, яку відкинуло через перехрестя / Фото "СТО Харків"

Попередньо відомо, що винуватець автопригоди втік з місця події. Очевидці зауважили, що він перебував у нетверезому стані.



Від удару авто водія Сергія Бабкіна відкинуло через перехрестя / Фото "СТО Харків"

Машина Сергія Бабкіна

Про інцидент 9 лютого написав харківський музикант Сергій Бабкін. За його словами, автомобіль Toyota, який постраждав у ДТП належить водієві його сім'ї.

Водій Саша з нами багато років, возить мене й моїх дітей,

– розповів Бабкін.

Харків'янин наголосив, що 8 лютого ввечері водій привіз його додому після студії. Після цього сталася моторошна аварія, яку вчинив нетверезий водій – це підтверджує відеозапис з місця події.

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Музикант зауважив, що на місце приїхали патрульні, які сфотографували документи водіїв. Поки чекали слідчих, водія Сашу забрали в лікарню зашивати рану на голові.

Станом на 9 лютого на офіційних ресурсах патрульних і поліції Харкова інформації про потрійну ДТП не публікували.

На місці постраждалий залишив друга, який згодом йому зателефонував і повідомив про "заміну водія з п'яного на тверезого". Коли керманич Бабкіна повернувся на перехрестя, винуватець автопригоди вже зник.

Слідчі дали Саші підписати папери, де на місці даних про водія Honda стояв прочерк. Оперативники сказали, що з'ясовуватимуть, хто був за кермом,

– пояснив Бабкін.



Винуватець ДТП був нетверезим та втік з місця автопригоди / Фото "СТО Харків"