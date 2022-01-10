Привіз студент із Конго: у Харкові зафіксували перший у 2022 році випадок малярії

Харківські медики виявили перший випадок малярії у 2022 році. Збудник хвороби привіз в Україну студент-іноземець.

Чоловік приїхав на навчання до одного з харківських університетів із Конго. Під час проходження медогляду, у його організмі виявили збудники малярії.

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Малярія у Харкові

Працівники Міської студентської лікарні Харкова скерували пацієнта до клінічної лікарні №13. Його лікуватимуть у терапевтичному відділенні.

За місцем проживання іноземця також поводять епідеміологічне розслідування. Медики намагаються запобігти поширенню хвороби.

Малярія – дуже небезпечна хвороба, яку переносять малярійні комарі. Найбільш поширена в країнах Африки, Центральної та Південної Америки, Азії, Океанії.

Найкращий засіб уберегтися від малярії – пройти профілактичний курс перед візитом до країн із зони ризику. Медики призначають лікування хіміопрепаратами, відповідно до ступеня поширення хвороби в конкретній місцевості.

Випадки малярії в Україні

Найбільш моторошний випадок зараження малярією стався у Харкові в грудні 2020 році. Чоловік, який їздив по роботі в Екваторіальну Гвінею, помер внаслідок цієї хвороби.

На початку 2021 року малярію зафіксували на Закарпатті. Громадяни Конго – мати з 1-річним сином інфікувалися вдома. В Україні їм надали необхідну допомогу.

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