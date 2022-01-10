Привіз студент із Конго: у Харкові зафіксували перший у 2022 році випадок малярії
Джерело:Харківський лабораторний центр
Харківські медики виявили перший випадок малярії у 2022 році. Збудник хвороби привіз в Україну студент-іноземець.
Чоловік приїхав на навчання до одного з харківських університетів із Конго. Під час проходження медогляду, у його організмі виявили збудники малярії.
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Малярія у Харкові
Працівники Міської студентської лікарні Харкова скерували пацієнта до клінічної лікарні №13. Його лікуватимуть у терапевтичному відділенні.
За місцем проживання іноземця також поводять епідеміологічне розслідування. Медики намагаються запобігти поширенню хвороби.Довідка. Малярія – дуже небезпечна хвороба, яку переносять малярійні комарі. Найбільш поширена в країнах Африки, Центральної та Південної Америки, Азії, Океанії.
Найкращий засіб уберегтися від малярії – пройти профілактичний курс перед візитом до країн із зони ризику. Медики призначають лікування хіміопрепаратами, відповідно до ступеня поширення хвороби в конкретній місцевості.
Випадки малярії в Україні
Найбільш моторошний випадок зараження малярією стався у Харкові в грудні 2020 році. Чоловік, який їздив по роботі в Екваторіальну Гвінею, помер внаслідок цієї хвороби.
На початку 2021 року малярію зафіксували на Закарпатті. Громадяни Конго – мати з 1-річним сином інфікувалися вдома. В Україні їм надали необхідну допомогу.