Мужчина приехал на учебу в один из харьковских университетов из Конго. Во время прохождения медосмотра, в его организме обнаружили возбудители малярии.

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Малярия в Харькове

Сотрудники Городской студенческой больницы Харькова направили пациента в клиническую больницу № 13. Его будут лечить в терапевтическом отделении.

По месту жительства иностранца также ведут эпидемиологическое расследование. Медики пытаются предотвратить распространение болезни.

Справка. Малярия – очень опасная болезнь, которую переносят малярийные комары. Наиболее распространена в странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании.

Лучшее средство уберечься от малярии – пройти профилактический курс перед визитом в страны из зоны риска. Медики назначают лечение химиопрепаратами, в соответствии со степенью распространения болезни в конкретной местности.

Случаи малярии в Украине

Самый жуткий случай заражения малярией произошел в Харькове в декабре 2020 года. Мужчина, который ездил по работе в Экваториальную Гвинею, умер вследствие этой болезни.

В начале 2021 года малярию зафиксировали на Закарпатье. Граждане Конго – мать с 1-летним сыном инфицировались дома. В Украине им оказали необходимую помощь.

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