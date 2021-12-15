Уряд погодив нового главу Харківської обладміністрації
Джерело:телеграм Тараса Мельничука
Кабмін погодив призначення нового главми Харківської обладміністрації Олега Синєгубова. Перед цим його звільнили з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.
Відповідні рішення ухвалили на засіданні уряду 15 грудня. На ньому також ухвалили 11 рішень щодо кадрових змін.
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Уряд ухвалив рішення призначити нового главу Харківської обладміністрації
Синєгубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації,
– мовиться у повідомленні.
Політик перед цим був главою Полтавської ОДА з листопада 2019 року. Відомо, що сам політик – харків'янин. Він юрист та підприємець. Також працював викладачем в університеті.
Окрім того, під час засідання Кабмін погодив призначення:
- Богдана Боруховського – заступником Міністра охорони здоров'я України;
- Романа Примуша – заступником голови Держслужби України з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Галини Колосюк – першим заступником голови Черкаської ОДА;
- Юлія Журавльова – виконуючим обов'язки директора держпідприємства "Фінансування інфраструктурних проєктів".
Також перед цим уряд погодив звільнення 4 осіб:
- Богдана Боруховського – з посади першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
- Григорія Плачкова – з посади голови Держінспекції ядерного регулювання України;
- Тетяну Галабудську – з посади державного секретаря Міністерства економіки України;
- Олега Синєгубова – з посади голови Полтавської ОДА.
Ба більше, тимчасово поклали виконання обов'язків держсекретаря Міністерства економіки України на Олену Бояркіну, голови Держінспекції ядерного регулювання України – на Олега Корікова.
Що відомо про Олега Синєгубова
- Олег Синєгубов народився, виріс та навчався у Харкові. Юридичну освіту здобув також у цьому місті.
- Згодом почав наукову діяльність, був деканом одного з факультетів Харківського національного університету внутрішніх справ.
- У 2018 році став членом експертної ради Міністерства освіти і науки України.
- З 2009 по 2019 рік мав право займатись адвокатською діяльністю.
- Також працював слідчим слідчого відділення Міністерства внутрішніх справ на Південній залізниці.
- Сам Синєгубов у своєму телеграмі прокоментував рішення уряду. Він пояснив, що прекрасно розуміє, що це велика відповідальність.
- Додав також, що знайомий із ситуацією на Харківщині, з проблемами регіону.
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Повний текст публікації Тараса Мельничука
Призначено/погоджено призначення:
- Боруховського Богдана заступником Міністра охорони здоров'я України;
- Примуша Романа заступником Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Синєгубова Олега головою Харківської обласної державної адміністрації;
- Колосюк Галини першим заступником голови Черкаської обласної державної адміністрації;
- Журавльова Юрія виконуючим обов’язки директора державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів".
Звільнено/погоджено звільнення:
- Боруховського Богдана з посади першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
- Плачкова Григорія з посади Голови Державної інспекції ядерного регулювання України;
- Галабудську Тетяну з посади державного секретаря Міністерства економіки України;
- Синєгубова Олега з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.
Тимчасово покладено виконання обов'язків:
- державного секретаря Міністерства економіки України на Бояркіну Олену Анатоліївну;
- голови Державної інспекції ядерного регулювання України на Корікова Олега Миколайовича.