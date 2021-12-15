Уряд погодив нового главу Харківської обладміністрації

Кабмін погодив призначення нового главми Харківської обладміністрації Олега Синєгубова. Перед цим його звільнили з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Відповідні рішення ухвалили на засіданні уряду 15 грудня. На ньому також ухвалили 11 рішень щодо кадрових змін.

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Уряд ухвалив рішення призначити нового главу Харківської обладміністрації

Синєгубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації,

– мовиться у повідомленні.

Політик перед цим був главою Полтавської ОДА з листопада 2019 року. Відомо, що сам політик – харків'янин. Він юрист та підприємець. Також працював викладачем в університеті.

Окрім того, під час засідання Кабмін погодив призначення:

Богдана Боруховського – заступником Міністра охорони здоров'я України;

Романа Примуша – заступником голови Держслужби України з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Галини Колосюк – першим заступником голови Черкаської ОДА;

Юлія Журавльова – виконуючим обов'язки директора держпідприємства "Фінансування інфраструктурних проєктів".

Також перед цим уряд погодив звільнення 4 осіб:

Богдана Боруховського – з посади першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

Григорія Плачкова – з посади голови Держінспекції ядерного регулювання України;

Тетяну Галабудську – з посади державного секретаря Міністерства економіки України;

Олега Синєгубова – з посади голови Полтавської ОДА.

Ба більше, тимчасово поклали виконання обов'язків держсекретаря Міністерства економіки України на Олену Бояркіну, голови Держінспекції ядерного регулювання України – на Олега Корікова.

Що відомо про Олега Синєгубова

Олег Синєгубов народився, виріс та навчався у Харкові. Юридичну освіту здобув також у цьому місті.

Згодом почав наукову діяльність, був деканом одного з факультетів Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 2018 році став членом експертної ради Міністерства освіти і науки України.

З 2009 по 2019 рік мав право займатись адвокатською діяльністю.

Також працював слідчим слідчого відділення Міністерства внутрішніх справ на Південній залізниці.

Сам Синєгубов у своєму телеграмі прокоментував рішення уряду. Він пояснив, що прекрасно розуміє, що це велика відповідальність.

Додав також, що знайомий із ситуацією на Харківщині, з проблемами регіону.

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Повний текст публікації Тараса Мельничука

Призначено/погоджено призначення:

Боруховського Богдана заступником Міністра охорони здоров'я України;

Примуша Романа заступником Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Синєгубова Олега головою Харківської обласної державної адміністрації;

Колосюк Галини першим заступником голови Черкаської обласної державної адміністрації;

Журавльова Юрія виконуючим обов’язки директора державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів".

Звільнено/погоджено звільнення:

Боруховського Богдана з посади першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

Плачкова Григорія з посади Голови Державної інспекції ядерного регулювання України;

Галабудську Тетяну з посади державного секретаря Міністерства економіки України;

Синєгубова Олега з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Тимчасово покладено виконання обов'язків: