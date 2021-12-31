"Просив вибачення у камер", – син загиблого в ДТП про дії 16-річного водія Миколи Харківського

Правоохоронці передали до суду справу неповнолітнього водія, який вчинив смертельну аварію у Харкові. Син загиблого не вірить у вибачення Миколи Харківського.

Артем Носов розповів, що день трагедії батько їздив у справах та повертався додому. Він встиг побачитися з ріднею та погратися з онучкою.

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За словами сина, Ігор Носов завжди був спокійним водієм, жодного разу не потрапляв у аварії. До порушень на дорогах ставився з невдоволенням.

Нещирі вибачення Харківського

Після ДТП 16-річний водій не хотів співпрацювати зі слідством. Його адвокат заявив, що хлопець не пам'ятає подробиць ситуації.

Унаслідок аварії, Микола Харківський та двоє його супутників потрапили до лікарні. У той же ж день він звернувся до поліції щодо нібито викрадення автомобіля.

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Вперше підозрюваний у смертельній автопригоді заговорив аж у залі суду. Він вибачився перед родичами загиблого Ігоря Носова.



Микола Харківський вибачився лише в залі суду / Фото з сайту Суспільного

Син померлого у щирість вибачень не вірить. Чоловік зауважив, що бачив відеозапис засідання та вважає, що це було "для галочки".

Вибачення під час суду Харківський просив у камер, у нас він нічого не просив,

– наголосив Носов.

Звернення матері мажора

Він додав, що в одному з інтерв'ю мати Миколи Харківського закликала родичів Ігоря Носова сконтактувати з нею. Однак у щирість її намірів син загиблого теж не вірить.

"Зараз такий час, що людину чи її номер знайти нескладно. Адвокати чи батьки з нами не зв'язувалися", – підкреслив Носов.

Підозрюваний у смертельній ДТП 16-річний Микола Харківський не має водійських прав. Слідство встановило, що саме він перебував за кермом Infiniti під час зіткнення з Chevrolet.

Син загиблого зауважив, що хлопця ніхто не навчив як можна й не можна чинити. Відтак Артем Носов розраховує, що суд призначить якнайсуворіше покарання для підлітка – 8 років у колонії.