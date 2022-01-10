Разом з путівкою на відпочинок у Харкові пропонували купити підроблені COVID-документи

Київська окружна прокуратура Харкова відправила до суду обвинувальний акт щодо власниці турагентства. Її підозрюють у порушенні санітарних норм, які запобігають захворюванням.

Досудове розслідування встановило, що у вересні 2021 року до туристичного агентства звернулась жінка. Вона хотіла придбати путівки до Туреччини чи Греції для себе й рідних.

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Скільки коштувала "послуга"

Клієнтка отримала пропозицію від власниці турагентства – придбати ПЛР-тест з негативним результатом COVID-19. Вартість такої "послуги" склала 500 гривень.

Жінка погодилася придбати підроблений документ. Вона віддала гроші й отримала довідку результатів ПЛР-тесту про відсутність інфікування COVID-19, яку видала одна з медичних лабораторій.

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Що загрожує турагентству

Працівники Служби безпеки України провели обшуки в офісі турагентства. Там знайшли й вилучили гроші, комп’ютерну техніку, телефоні, довідки про замовлення ПЛР-тесту.

Продавцям підроблених ПЛР-тестів загрожує штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (від 17 до 51 гривень) або позбавлення волі до шести місяців.