Молдаванин та українка планували перетнути держкордон в "Орлівці". Однак потрапити на пором їм завадили підроблені сертифікати вакцинації.

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Перевірка на кордоні

Прикордонники одразу виявили підробку. У цьому їм допомогла система SafeBorder, яку використовують у всіх пунктах пропуску України.

Згодом правоохоронці сконтактували і з лікарем, чиє ім'я та підпис стояли в документі. Медичний працівник заявив, що печатка та підпис на сертифікаті – не його.

Відтак сімейна пара зізналася, що COVID-сертифікат несправжній. Вони купили підроблений документ, щоб не робити щеплення від коронавірусу.

Довідка. Порушникам інкримінують використання фейкових документів, повідомлення про це скерували в поліцію. Подружжю загрожує 119 тисяч гривень штрафу, арешт до 6 місяців або обмеження волі до 2 років.

Система SafeBorder

У Держприкордонслужбі запустили електронну перевірку сертифікатів вакцинації у вересні 2021 року. SafeBorder допомагає точно визначити, чи справді громадяни мають документи:

про вакцинацію від COVID-19;

негативний ПЛР-тест;

або довідку про одужання.

Систему розробили у співпраці з Мінцифри, Міністерством охорони здоров'я та Міністерством внутрішніх справ. Це дозволило автоматизувати перевірку документів по базах даних.



У пунктах пропуску діє система SafeBorder / Фото Держприкордонслужби

Кожен сертифікат має унікальний ідентифікатор і QR-код. Для перевірки достатньо лише просканувати його та почекати на результат.

Підроблені COVID-сертифікати в Україні: останні новини

Працівницю сільської школи на Рівненщині судитимуть за використання фейкового сертифіката про вакцинацію. Жінка купила його за 500 гривень.

На підробці документа спіймали і екснардепку Надію Савченко, яка у такий спосіб намагалася потрапити в Україну.

Київського поліцейського та медпрацівницю викрили на виготовленні фальшивих COVID-сертифікатів. Завдяки бізнесу вони заробили мільйон гривень.

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