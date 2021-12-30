Молдаванин та українка планували перетнути держкордон в "Орлівці". Однак потрапити на пором їм завадили підроблені сертифікати вакцинації.
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Перевірка на кордоні
Прикордонники одразу виявили підробку. У цьому їм допомогла система SafeBorder, яку використовують у всіх пунктах пропуску України.
Згодом правоохоронці сконтактували і з лікарем, чиє ім'я та підпис стояли в документі. Медичний працівник заявив, що печатка та підпис на сертифікаті – не його.
Відтак сімейна пара зізналася, що COVID-сертифікат несправжній. Вони купили підроблений документ, щоб не робити щеплення від коронавірусу.
Система SafeBorder
У Держприкордонслужбі запустили електронну перевірку сертифікатів вакцинації у вересні 2021 року. SafeBorder допомагає точно визначити, чи справді громадяни мають документи:
- про вакцинацію від COVID-19;
- негативний ПЛР-тест;
- або довідку про одужання.
Систему розробили у співпраці з Мінцифри, Міністерством охорони здоров'я та Міністерством внутрішніх справ. Це дозволило автоматизувати перевірку документів по базах даних.
У пунктах пропуску діє система SafeBorder / Фото Держприкордонслужби
Кожен сертифікат має унікальний ідентифікатор і QR-код. Для перевірки достатньо лише просканувати його та почекати на результат.
Підроблені COVID-сертифікати в Україні: останні новини
- Працівницю сільської школи на Рівненщині судитимуть за використання фейкового сертифіката про вакцинацію. Жінка купила його за 500 гривень.
- На підробці документа спіймали і екснардепку Надію Савченко, яка у такий спосіб намагалася потрапити в Україну.
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