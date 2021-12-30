Молдаванин и украинка планировали пересечь госграницу в "Орловке". Однако попасть на паром им помешали поддельные сертификаты вакцинации.
Интересно Бизнес на пандемии: разоблачена продажа COVID-сертификатов и ПЦР-тестов на польской границе
Проверка на границе
Пограничники сразу обнаружили подделку. В этом им помогла система SafeBorder, которую используют во всех пунктах пропуска Украины.
Впоследствии правоохранители связались и с врачом, чье имя и подпись стояли в документе. Медицинский работник заявил, что печать и подпись на сертификате – не его.
Поэтому семейная пара призналась, что COVID-сертификат ненастоящий. Они купили поддельный документ, чтобы не делать прививки от коронавируса.
Система SafeBorder
В Госпогранслужбе запустили электронную проверку сертификатов вакцинации в сентябре 2021 года. SafeBorder помогает точно определить, действительно ли у граждан есть документы:
- о вакцинации от COVID-19;
- отрицательный ПЦР-тест;
- или справка о выздоровлении.
Систему разработали в сотрудничестве с Минцифрой, Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел. Это позволило автоматизировать проверку документов по базам данных.
В пунктах пропуска действует система SafeBorder / Фото Госпогранслужбы
Каждый сертификат имеет уникальный идентификатор и QR-код. Для проверки достаточно лишь просканировать его и подождать результат.
Поддельные COVID-сертификаты в Украине: последние новости
- Работницу сельской школы на Ровненщине будут судить за использование фейкового сертификата о вакцинации. Женщина купила его за 500 гривен.
- На подделке документа поймали и экс-нардепа Надежду Савченко, которая таким образом пыталась попасть в Украину.
- Киевского полицейского и медработницу уличили в изготовлении фальшивых COVID-сертификатов. Благодаря бизнесу они заработали миллион гривен.