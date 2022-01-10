Досудебное расследование установило, что в сентябре 2021 года в туристическое агентство обратилась женщина. Она хотела приобрести путевки в Турцию или Грецию для себя и родных.
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Сколько стоила "услуга"
Клиентка получила предложение от владелицы турагентства – купить ПЦР-тест с отрицательным результатом COVID-19. Стоимость такой "услуги" составила 500 гривен.
Женщина согласилась приобрести поддельный документ. Она отдала деньги и получила справку результатов ПЦР-теста об отсутствии инфицирования COVID-19, которую выдала одна из медицинских лабораторий.
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Что грозит турагентству
Работники Службы безопасности Украины провели обыски в офисе турагентства. Там нашли и изъяли деньги, компьютерную технику, телефон, справки о заказе ПЦР-теста.
Продавцам поддельных ПЦР-тестов грозит штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов (от 17 до 51 гривен) или лишение свободы до шести месяцев.