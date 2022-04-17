У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб'яже та частину Кутузівки на Харківщині

На Харківщині Збройні Сили України провели кілька успішних операцій. Вони відтіснили росіян ще далі від обласного центру.

Про це 17 квітня повідомив очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що результатом контрнаступу українських захисників стало звільнення Базаліївки, Леб'яжого та частини Кутузівки.

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"Біля села Мала Рогань наші підрозділи просунулися далі на схід", – додав Синєгубов.



Звільнені території / Карта Суспільного

Харків під надійною охороною

За словами очільника ОВА, українським воїна вдається не підпускати загарбників до Харкова. Він розповів, що днями 81 окрема аеромобільна бригада знищила 5 російських танків та 10 броньованих машин. Синєгубов наголосив, що приблизно сотня окупантів не зможе ніколи нікого атакувати.

Всі спроби ворога захопити Харків були і будуть марними та призведуть лише до ще більших втрат серед окупантів,

– сказав Синєгубов.

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