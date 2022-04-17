Об этом 17 апреля сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что результатом контрнаступления украинских защитников стало освобождение Базалиевки, Лебяжьего и части Кутузовки.
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"Возле села Малая Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток", – добавил Синегубов.
Освобожденные территории / Карта Суспільного
Харьков под надежной охраной
По словам главы ОВА, украинским воинам удается не подпускать захватчиков в Харьков. Он рассказал, что на днях 81 отдельная аэромобильная бригада уничтожила 5 российских танков и 10 бронированных машин. Синегубов подчеркнул, что примерно сотня оккупантов не сможет никогда никого атаковать.
Все попытки врага захватить Харьков были и будут напрасны и приведут лишь к еще большим потерям среди оккупантов,
– сказал Синегубов.
Обратите внимание – очередной обстрел Харькова: смотрите видео