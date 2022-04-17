Об этом 17 апреля сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что результатом контрнаступления украинских защитников стало освобождение Базалиевки, Лебяжьего и части Кутузовки.

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"Возле села Малая Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток", – добавил Синегубов.

Освобожденные территории / Карта Суспільного

Харьков под надежной охраной

По словам главы ОВА, украинским воинам удается не подпускать захватчиков в Харьков. Он рассказал, что на днях 81 отдельная аэромобильная бригада уничтожила 5 российских танков и 10 бронированных машин. Синегубов подчеркнул, что примерно сотня оккупантов не сможет никогда никого атаковать.

Все попытки врага захватить Харьков были и будут напрасны и приведут лишь к еще большим потерям среди оккупантов,

– сказал Синегубов.

Обратите внимание – очередной обстрел Харькова: смотрите видео