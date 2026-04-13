Удар "Молнії" в город та обстріл магазину: як минуло великоднє перемир'я на Харківщині

В Харківській області великоднього перемир'я не було. Росія свою обіцянку припинити обстріли в період релігійного свята зірвала.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, додавши, що ворог бив зокрема по Куп'янщині, Дергачівщині.

Дивіться також Діти спускаються на 7 метрів углиб: на Харківщині запрацювали кілька нових підземних шкіл

Росія скидає на села КАБи: зона евакуації розширюється

В Дергачах ворожий безпілотник типу "Молнія" впав людям в город. Били росіяни й по Богодухову, обстрілювали також Лютівку. Потерпає від ударів й Золочівська громада. Великдень там почався з того, що російська армія обстріляла крамницю.

Віктор Коваленко, голова Золочівської селищної військової адміністрації, розповів, що на Великдень російські удари не припинялись, зафіксовано 9 атак БпЛА, зокрема типу "Італмас", "Гербера", "Молнія", а також FPV.

Поранені 3 людини. Багато пошкоджених будинків, зруйнованих, але чимало літальних апаратів було збито нашими Силами оборони. Сьогодні в нас ще 3 поранених, з них 2 жінки у важкому стані. КАБ прилетів в Рясне. Окрім того, внаслідок атаки БпЛА постраждав чоловік в селі Писарівка,

– повідомив Коваленко.

Він зазначив, що Радою оборони області була оголошена евакуація людей в таких населених пунктах: Ковалі, Мартинівка, Писарівка. Він зауважив, що звідти практично всі сім'ї з дітками вже вдалося перевезти у безпечні місця.

Наразі, з його слів, постає питання про необхідність проведення відповідного процесу і в селі Рясне – це 12 кілометрів від кордону. Росіяни 4 дні поспіль гатять по сільськогосподарському підприємству, приватних будинках людей, енергомережах. По цьому маленькому селу ворог запустив 3 авіабомби. Нині у Рясному і Писарівці немає світла.

Під ударом російської армії опинилися 13 квітня Дергачі. Ворог використав 3 БпЛА нового типу з елементами ШІ, поціливши по цивільному підприємству. Постраждало 5 працівників, вони перебувають в лікарні у важкому стані.

Атаки на Харківську область: останні новини