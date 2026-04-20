Росія вгатила бойовим дроном по Харкову

Вдень 20 квітня у Харкові пролунали вибухи.

Перші деталі розповів мер Харкова Ігор Терехов. Якщо у вашому місті вибухи – будьте в укриттях!

Що відомо про вибухи у Харкові 20 квітня?

Тривогу в місті оголосили о 16:29.

Ворог ударив бойовим дроном по місту – влучання в Основ'янському районі. Наслідки уточнюємо,

– написав мер Харкова.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.