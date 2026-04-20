20 квітня, 16:48
Росія вгатила бойовим дроном по Харкову
Вдень 20 квітня у Харкові пролунали вибухи.
Перші деталі розповів мер Харкова Ігор Терехов. Якщо у вашому місті вибухи – будьте в укриттях!
Що відомо про вибухи у Харкові 20 квітня?
Тривогу в місті оголосили о 16:29.
Ворог ударив бойовим дроном по місту – влучання в Основ'янському районі. Наслідки уточнюємо,
– написав мер Харкова.
