Сигнали тривожні: росіяни експериментують, атакуючи Харків FPV-дронами на оптоволокні

Росія 26 червня завдала удару FPV-дроном по АЗС у Харкові. Також ворог почав застосовувати по місту FPV-дрони саме на оптоволокні. І це є загрозливою тенденцією.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про наслідки ворожих атак по місту. Також влада Харкова вживає заходів, щоб убезпечити містян від російських безпілотників.

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Чи є захист від FPV-дронів на оптоволокні?

Удар росіян по заправці в Харкові прийшовся на крамницю АЗС. Внаслідок атаки загорілася обшивка споруд. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Однак для харків'ян з'явилася нова загроза. Останні два тижні ворог посилив удари по місту саме FPV-дронами на оптоволокні.

"Якщо в травні такий дрон вперше зафіксували на окружній дорозі – через його удар загинув водій цивільної фури, були поранені правоохоронці, – то тепер атаки такими БпЛА фіксують вже у північних житлових районах Харкова. І на жаль, такі удари можуть нарощуватися. Тому важливо не ігнорувати сигнали тривоги. За статистикою, зараз 95% повітряних тривог, які стосуються, зокрема, Харкова, несуть реальну загрозу. На щастя, нашим військовим дуже багато дронів вдається збити", – наголосила кореспондентка.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснив, що ще пів року тому ударів FPV-дронів на оптоволокні по Харкову не було. Зараз їх фіксують вже на околицях міста.

Це тривожні сигнали, і це нова тактика ворога. Та кількість дронів, які долітають до Харкова, – це одиниці порівняно з тим, скільки їх запускається росіянами, тому що ведеться активна контрборотьба. Проте ми розуміємо, що ворог випробовує тактику, змінює її. Відповідно, буде масштабування,

– підкреслив Синєгубов.

Водночас застосування дронів на оптоволокні по Харкову – це радше поодинокі випадки. Але чим ближче до лінії фронту, тим їх більше. Тому, за словами глави Харківської ОВА, будуть вживатися заходи щодо протидії цій загрозі. Зокрема, йдеться про встановлення антидронових сіток у Харкові.

Ворог почав атакувати Харків FPV-дронами на оптоволокні: дивіться відео

Вже закриваються сітками певні ділянки, які є пріоритетними. Водночас Харків дуже велике місто, і повністю захистити його антидроновими сітками неможливо. Проте, ймовірно, будуть закриті ділянки на кільцевій дорозі, деякі в'їзди в місто і, можливо, навіть певні траси.

Зазначимо, що росіяни активізували удари дронами на оптоволокні по околицях Харкова. Нещодавно внаслідок атаки таким дроном загинув чоловік, який їхав разом із сестрою в цивільній автівці. Також у П'ятихатках відбувалися влучання таких БпЛа по стоянці автотранспорту та по багатоповерхових будинках.