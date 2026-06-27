Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала о последствиях вражеских атак по городу. Кроме того, власти Харькова принимают меры для защиты горожан от российских беспилотников.

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Есть ли защита от FPV-дронов на оптоволокне?

Удар россиян по заправке в Харькове пришелся на магазин АЗС. В результате атаки загорелась обшивка сооружений. К счастью, обошлось без пострадавших.

Однако для харьковчан появилась новая угроза. Последние две недели враг усилил удары по городу именно с помощью FPV-дронов на оптоволокне.

"Если в мае такой дрон впервые зафиксировали на окружной дороге — в результате его удара погиб водитель гражданского грузовика, были ранены правоохранители, то теперь атаки такими БПЛА фиксируют уже в северных жилых районах Харькова. И, к сожалению, такие удары могут усиливаться. Поэтому важно не игнорировать сигналы тревоги. По статистике, сейчас 95% воздушных тревог, касающихся, в частности, Харькова, представляют реальную угрозу. К счастью, нашим военным удается сбить очень много дронов", – подчеркнула корреспондентка.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов пояснил, что ещё полгода назад ударов FPV-дронов по Харькову не было. Сейчас их фиксируют уже на окраинах города.

Это тревожные сигналы, и это новая тактика врага. Но количество дронов, долетающих до Харькова, – это единицы по сравнению с тем, сколько их запускают россияне, потому что ведется активная борьба. Однако мы понимаем, что враг испытывает тактику, меняет её. Соответственно, будет увеличение масштабов,

– подчеркнул Синегубов.

В то же время применение дронов на оптоволокне в Харькове — это скорее единичные случаи. Но чем ближе к линии фронта, тем их больше. Поэтому, по словам главы Харьковской ОГА, будут приниматься меры по противодействию этой угрозе. В частности, речь идет об установке антидроновых сеток в Харькове.

Враг начал атаковать Харьков FPV-дронами по оптоволокну: смотрите видео

Уже закрываются сетками определенные участки, которые являются приоритетными. В то же время Харьков – очень большой город, и полностью защитить его антидроновыми сетками невозможно. Однако, вероятно, будут закрыты участки на кольцевой дороге, некоторые въезды в город и, возможно, даже отдельные трассы.

Отметим, что россияне активизировали удары дронами на оптоволокне по окресностях Харькова. Недавно в результате атаки таким дроном погиб мужчина, который ехал вместе с сестрой в гражданском автомобиле. Также в Пятихатках были зафиксированы попадания таких БПЛА по автостоянке и по многоэтажным домам.