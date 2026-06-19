Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала о последствиях атаки с места событий. По её словам, в частном секторе повреждены как минимум 46 домов, есть раненые, а после удара по складам спасатели ищут мужчину, который считается пропавшим без вести.

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КАБ попал в частный дом

В Холодногорском районе Харькова россияне около 4 утра нанесли удар тремя КАБами. Один из ударов пришелся на улицу частного сектора, где в это время люди были дома. Есть раненые и жители, переживающие сильный стресс, но погибших там, несмотря на масштаб разрушений, к счастью, нет.

В частном секторе на самом деле большое чудо, что нет погибших. Есть раненые, есть люди в стрессе,

– рассказала Черненко.

Самый тяжелый случай произошел в одном из частных домов, где удар пришелся прямо по жилищу. Повреждения были настолько серьезными, что часть конструкций обрушилась, а внутри в этот момент находился человек.

Буквально КАБ ударил по крыше частного дома. Эта крыша, конечно, обрушилась, и там находилась женщина. Это действительно большое чудо, что она жива,

– отметила корреспондентка "24 Канала".

Рядом были и другие истории спасения: в одном из домов взрывной волной полностью выбило окна, но человек остался жив. По словам Черненко, в частном секторе уже насчитали 46 поврежденных домов: где-то выбило стекла, где-то повредило крыши, а некоторые дома фактически разнесло на части.

Люди выбегали из домов и видели пожар

Еще один российский КАБ попал в гражданские склады. Там вспыхнул крупный пожар, к тушению которого привлекли много спасателей. В городском совете сообщили, что после удара ищут мужчину, который считается пропавшим без вести. Параллельно на месте работают коммунальные службы: помогают людям, устраняют повреждения и организовывают горячее питание для жителей.

Я подбежала к мужу, испугалась, меня трясет. Это какой-то ужас, громко взорвалось. Я думала, что это где-то за домом,

– рассказала местная жительница.

Взрывная волна была настолько сильной, что люди почувствовали её внутри домов. Когда жильцы вышли на улицу, рядом уже горело, а соседние дома были значительно повреждены.

Дом как будто поднялся и опустился. Я как вышла, а там горит, и такой страшный огонь,

– сказала женщина.

Другие жители также говорят, что взрыв произошел внезапно, некоторые отделались небольшими убытками, но рядом были дома, которые пострадали гораздо сильнее.

Было страшно и неожиданно. Жена переживала, дети тоже. Слава Богу, обошлось небольшими убытками, а соседи пострадали очень сильно,

– рассказал местный житель.

После атаки на улицах остались разрушенные дома, выбитые окна, поврежденные крыши и люди, которые до сих пор приходят в себя после ночного удара.